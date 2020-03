NETFLIX : Angry Birds: Summer Madness, une nouvelle série d’animation avec les héros des films

Les Angry Birds ont déjà conquis les joueurs mobiles avec un tas de jeux qui ont squatté le haut des classements de l’App Store et du Google Play Store. Et ils ont aussi fait un passage étonnamment réussi au cinéma pour deux longs-métrages d’animation qui ont rencontré un beau succès.

Rovio a désormais un nouveau projet autour de ses oiseaux énervés, et il s’agit d’une série d’animation en collaboration avec Netflix ! Angry Birds: Summer Madness est actuellement en développement chez CAKE, studio déjà responsable des courts-métrages muets Angry Birds Slingshot Stories, Angry Birds Toon ou Angry Birds Stella.

Ed Galton, directeur général de CAKE, a déclaré : « Angry Birds est sur le point d'écraser le petit écran et nous sommes ravis de faire le voyage avec Netflix en tant que partenaire mondial. » Ville Heijari, responsable du marketing chez Rovio, a déclaré : « Le contenu animé Angry Birds joue un rôle clé dans notre stratégie pour la franchise à long terme. Après plus d'une décennie dans les jeux à succès, les films à succès et les produits sous licence, c'est la première incursion des Angry Birds dans une série longue. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec CAKE et avons hâte de dévoiler le monde d'Angry Birds: Summer Madness aux téléspectateurs sur Netflix. » Curtis Lelash, directeur des séries animées originales chez Netflix, a déclaré : « Les Angry Birds ont été un véritable phénomène pour les enfants du monde entier et nous sommes ravis de les ramener chez eux dans le nid de Netflix où ils seront plus en colère que jamais. »

La première saison comportera pas moins de 40 épisodes de 11 minutes, centrés sur les aventures de Red, Bomb et Chuck, les héros des films, que nous retrouvons ici dans un camp de vacances sous les ordres de Mighty Eagle. Entre farces et aventures estivales, ils seront régulièrement confrontés aux méfaits des Cochons de l'autre côté du lac. Angry Birds: Summer Madness se destinera à priori à un jeune public, et sera diffusé sur Netflix à partir de 2021.