New Pokémon Snap : du gameplay, des rivaux et un réseau social façon Instagram pour l'exclusivité Switch

En tant que prochain jeu de la saga à paraître, New Pokémon Snap ne pouvait pas être absent du Pokémon Presents des 25 ans. Sa présence passa tout simplement par une bande-annonce de présentation générale de son gameplay et de son univers, commentée pour notre plus grand plaisir.

Quelques séquences d'exploration à bord du Neo One sont visibles, alors que nous faisons des recherches photographiques pour le compte du Professeur Miroir dans la région de Lentis. Ses acolytes Rita et Phil auront eux le rôle de rivaux dans cet épisode. Pour prendre les plus beaux clichés, obtenir les meilleures notes et compléter notre Photodex, nous pourrons notamment utiliser les Orbes Lumina, des objets à lancer pour faire briller les créatures. The Pokémon Company a même pensé à intégrer un réseau social dans le jeu, pour partager nos prises de vue et tenter de les rendre populaires auprès de la communauté.

La date de sortie de New Pokémon Snap, c'est pour le 30 avril 2021 en exclusivité sur Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 49,99 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : New Pokémon Snap se trouve une date de sortie et dévoile ses environnements enchanteurs en vidéo