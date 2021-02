MAJ NieR Replicant ver.1.22474487139... nous ensorcèle avec sa cinématique d'introduction, aussi sublime qu'épique

Vous reprendrez bien un peu d'actualité concernant la licence NieR ? Alors que NieR: Automata a fêté son 4e anniversaire d'une bien belle manière avec un nouveau cap de ventes, c'est désormais au tour de NieR Replicant ver.1.22474487139... de se montrer à nouveau à travers quelques visuels et une bande-annonce japonaise ayant de quoi coller des frissons.

Après avoir partagé une dizaine de minutes de gameplay, des extraits réarrangés de l'incroyable bande-son et donné quelques détails sur l'ensemble du jeu, Square Enix nous propose cette fois une plongée au cœur du scénario bien alléchante, mais contenant évidemment bien des spoilers. Outre le casting de personnages principaux composé du protagoniste, Grimoire Weiss, Kainé et Emil, divers boss gigantesques et psychédéliques sont de la partie, ainsi que plusieurs visages familiers comme Devola, le Prince de Façade et Fyra, ou encore la jeune Yonah, au rôle clé dans la quête de notre héros dont elle est ici la sœur. Choix intéressant et sans doute volontaire, les plans utilisés sont pour la plupart les mêmes que ceux de l'introduction du NieR (Gestalt) de la PS3 / Xbox 360.

Pour découvrir cette refonte de l'Action-RPG par Toylogic, il va falloir encore un peu patienter, la date de sortie de ce NieR Replicant ver.1.22474487139... étant fixée au 23 avril par chez nous. Amazon le propose en précommande au prix de 54,99 € sur PS4, des versions Xbox One et PC étant aussi prévues.

Mise à jour : ajout de la vidéo française, avec le doublage anglais, qui se trouve donc être la cinématique d'introduction du jeu, expliquant la reprise des plans de celle du jeu d'origine.