Nintendo Direct : un dernier baroud d'honneur pour la Switch à suivre cette semaine !

Si tous les regards étaient braqués vers la semaine prochaine et le Nintendo Direct dédié à la Switch 2, qui avait été officialisé en même temps que la console en janvier, le géant japonais vient de confirmer les bruits de couloir qui circulaient. Oui, une présentation dédiée à la Switch première du nom va bel et bien avoir lieu ce jeudi 27 mars 2025 ! Nous avons donc rendez-vous à 15h00 pour un programme de 30 minutes, soit un peu moins que celui de juin dernier. Évidemment, il ne fera évidemment pas mention du futur hardware ou de ses jeux. Avec plus de 111 millions de machines vendues au dernier décompte, c'est donc un signal fort qui va être envoyé aux joueurs en les rassurant sur ce qui les attend dans les mois à venir malgré l'arrivée sur le marché de sa remplaçante.

Mais à quoi faut-il s'attendre ? Vous noterez qu'il ne s'agit pas d'un Partner Showcase comme en août dernier, il devrait donc y avoir une présence de plusieurs productions first-party justifiant cette appellation de Nintendo Direct. Les deux seuls jeux actuellement annoncés qui restent au planning de la Switch sont Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A, qui a récemment eu droit à de nombreux détails à l'occasion du Pokémon Day 2025. Sa sortie étant prévue pour la fin d'année et compte tenu des habitudes de The Pokémon Company, nous ne l'attendons pas forcément demain, mais voir quelques Méga-Évolutions inédites aurait clairement de quoi la communauté.

Est-ce que les tant espérés portages de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD et Twilight Princess HD deviendront une réalité ? De même pour un remake de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War. Des productions totalement inédites seront-elles encore proposées ? Hollow Knight: Silksong va-t-il enfin se montrer à nouveau ? Clairement, les questions se bousculent, alors vivement demain.

