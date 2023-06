Nintendo Direct : une présentation à suivre ce mercredi à 16h00, avec du Pikmin 4 au programme !

Les rumeurs enflaient ces derniers jours et après une brève accalmie suite aux diverses présentations des éditeurs pour le Summer Game Fest, c'est donc bien un Nintendo Direct auquel nous allons avoir droit demain, mercredi 21 juin à 16h00 pile. Il y aura de quoi faire, car le constructeur prévoit pas moins de 40 minutes d'annonces en tout genre, que vous pourrez suivre ci-dessous.

Pour sûr, nous aurons des nouvelles de Pikmin 4, attendu pile un mois plus tard le 21 juillet. Du reste, ce sont les autres productions Switch à paraître d'ici la fin de l'année qui seront à l'honneur, il faut dire que depuis le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le planning est pratiquement désert en termes d'exclusivités. Évidemment, les titres d'éditeurs tiers devraient une fois encore être bien nombreux. Est-ce que Star Ocean: The Second Story R sera officialisé à cette occasion ?

