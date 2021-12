Nintendo Indie World : une nouvelle édition hivernale à suivre ce mercredi 15 décembre à 18h00

L'année 2021 se termine, mais Nintendo a encore quelques annonces sous le coude à effectuer. Alors, non, pas de Direct pour ses grosses productions, cela attendra sans doute le premier trimestre 2022, mais un Nintendo Indie World pour mettre en lumière les productions de la scène indépendante. La dernière édition date du mois d'août et nous avait permis de découvrir la date de sortie d'Eastward, désormais disponible, en plus de coïncider avec le lancement d'Axiom Verge 2, entre autres.

Alors, à quoi nous attendre ? Bonne question, puisque Big N. nous indique juste que la diffusion durera 20 minutes et qu'elle sera dédiée aux prochaines sorties. Bon, après une bonne année de silence, nous ne serions clairement pas contre avoir enfin des nouvelles d'Hollow Knight: Silksong, qui tend vers l'arlésienne à force, mais aurait sans doute plus sa place dans un Direct principal désormais vu l'attente l'entourant. Une date de sortie d'OlliOlli World serait elle fort probable puisqu'il est attendu cet hiver et un retour de Sports Story, disparu des radars depuis son report n'aurait lui aussi rien d'étonnant. Rendez-vous ce mercredi 15 décembre à 18h00 pour suivre le tout depuis cet article.

