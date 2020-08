Nintendo Indie World : une nouvelle présentation dédiée aux jeux indépendants sur Switch à suivre cette semaine

Alors que les possesseurs de Switch n'attendent qu'une chose, que Nintendo donne enfin des nouvelles de ses productions AAA à venir, nous avons récemment eu comme seule annonce la venue d'un portage de Pikmin 3... Et la vapeur n'est visiblement pas prête de s'inverser, puisque nous aurons droit à une présentation cette semaine, mais une fois de plus dédiée aux jeux indépendants. C'est en effet un Indie World Showcase qui vient d'être daté à ce mardi 18 août à 18h00, un rendez-vous estival dont nous avons l'habitude et qui nous présentera durant 20 minutes les futures pépites à paraître sur l'eShop (et en boîte pour les plus chanceuses).

Vous pourrez le suivre ci-dessous et, pour ne pas changer, un ou plusieurs articles récapituleront les annonces effectuées.

