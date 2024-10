Nintendo Music : les bandes-son de vos jeux préférés vont désormais vous suivre partout !

Tout sauf annoncer la Switch 2, c'est le défi que semble s'être imposé Nintendo en ce mois d'octobre 2024, et ce jusqu'au bout. Après le réveil Alarmo il y a quelques semaines, un Playtest Program accessible à certains abonnés au NSO + Pack additionnel et la révélation surprise de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ce mardi, c'est encore un tout autre projet qui a été dévoilé cette nuit. Cette fois, place à Nintendo Music !

Il s'agit d'une application à destination des appareils sous iOS et Android, qui est disponible dès à présent sur l'App Store et Google Play sans frais supplémentaires... mais il faut disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online !

Il est possible d'y écouter des musiques issues des bandes-son des licences Animal Crossing, Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Pikmin, Metroid, Donkey Kong Country, Splatoon, Pokémon, Fire Emblem, etc. au choix en streaming ou en les téléchargeant pour les écouter hors ligne, avec différentes options de recherche. Des playlists sont organisées par jeu, thématiques, personnages ou même en fonction de notre humeur, et il est évidemment possible de créer les nôtres. Des recommandations en fonction de notre activité sur Switch seront également proposées. Mieux encore, une option filtre les spoilers si jamais vous n'avez pas encore joué à certains jeux et il est possible d'étendre une piste pour créer une boucle de 15, 30 ou 60 minutes. Et évidemment, davantage de musiques seront ajoutées avec le temps. Vous trouverez en page suivante quelques clips promotionnels japonais.

Avec tout ça, les chaînes YouTube qui repostaient les musiques de jeu difficilement trouvables ailleurs et qui proposaient des versions extended risquent d'être prises pour cible par la firme de Kyoto désormais...

Espérons tout de même que les tarifs du Nintendo Switch Online ne soient pas prochainement augmentés, car il semble que pas mal d'efforts soient faits pour étendre l'écosystème de la société par son biais. L'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € via Amazon.

