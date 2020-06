Nintendo : le piratage des comptes a touché deux fois plus de monde qu'annoncé

En avril dernier, de nombreux utilisateurs de consoles Nintendo ont vu leurs comptes piratés. Le constructeur a rapidement officialisé l'incident, avant d'annoncer que plus de 160 000 comptes NNID (Identifiants Nintendo Network) étaient touchés. Les hackeurs ont pu mettre la main sur des noms, pseudonymes, dates de naissance et adresses e-mail.

Depuis, le constructeur japonais incite les joueurs à utiliser l'authentification en deux étapes, et il semblait que cette affaire était close. Mais non, Nintendo a récemment mis à jour son site de support client et annonce que pendant son enquête, il a découvert que 140 000 comptes additionnels avaient été touchés par cette vague de piratage. Au total, ce sont donc 300 000 comptes Nintendo et NNID qui ont été hackés, mais cela ne représente que 1 % des utilisateurs de machines Nintendo avec un NNID.

Le constructeur nippon rappelle qu'il est toujours en train de rembourser les joueurs touchés qui ont vu des achats non autorisés se faire via leurs comptes, tout en rappelant qu'aucune donnée bancaire n'a été volée lors de ce piratage de masse. Même en sachant cela, ce n'est pas très rassurant pour les possesseurs de 3DS ou Switch...