Nintendo rachète SRD, partenaire historique du constructeur

Le milieu du jeu vidéo bouge ces dernières années, avec des constructeurs qui rachètent des studios de plus en plus importants. Du moins chez Microsoft et Sony, car Nintendo fait toujours un peu bande à part, il a récemment déclaré qu'il ne comptait pas racheter de studios, et pourtant...

Nintendo annonce aujourd'hui le rachat de SRD, ou Systems Research and Development, un studio de développement japonais fondé en 1979 et qui participe à la création de jeux vidéo pour Nintendo depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Animal Crossing, SRD est partout aux côtés de Nintendo depuis 40 ans, et le constructeur japonais veut « renforcer le management de SRD et sécuriser les ressources de développement » du studio. En clair, Nintendo met la main sur 100 % de SRD avant qu'une autre firme ne lui vole son partenaire historique.

Le rachat de SRD par Nintendo devrait être complété le 1er avril prochain, une acquisition express qui coûte 50 millions de yens (environ 390 000 €) au constructeur, ce dernier annonce déjà que cela n'influera que très légèrement sur son prochain bilan financier. Le dernier jeu en date de SRD est Game Builder Garage (L'Atelier du jeu vidéo), que vous pouvez acheter à 36,99 € sur Amazon.