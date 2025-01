Nintendo ne respecte toujours pas le travail de ses développeurs

Nintendo lancera demain Donkey Kong Country Returns HD, une version remastérisée du jeu de plateforme sorti à l'origine sur Wii en 2010. Un titre à l'époque développé par Retro Studios, mais le remaster a été réalisé par Forever Entertainment, un studio qui s'est récemment chargé des remakes des Panzer Dragoon, Front Mission ou encore The House of the Dead. Mais Nintendo a décidé d'invisibiliser les créateurs originaux.

Comme le rapporte Nintendo Life, Retro Studios n'est pas cité au générique de Donkey Kong Country Returns HD. Dans les crédits déroulant en fin de partie, il faut se contenter du nom de Forever Entertainment et de la mention « Basé sur le travail de l'équipe de développement originale ». Le nom de cette équipe n'est même pas écrit. Pourtant, Nintendo s'entend très bien avec Retro Studios, filiale du constructeur nippon depuis 2001 et qui développe actuellement Metroid Prime 4: Beyond.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe est invisibilisée, Retro Studios n'était déjà pas crédité sur Metroid Prime Remastered, un titre réalisé par de multiples équipes et ne comprend dans son générique que la mention « Basé sur le travail de l'équipe de développement de Metroid Prime (version originale Nintendo GameCube et Wii) ». De quoi agacer le responsable technique Jack Mathews, qui parlait à l'époque de « parodie ». Cela n'a visiblement pas fait broncher Nintendo.

La politique de Nintendo ne va sans doute pas évoluer et c'est bien dommage pour les développeurs, tout comme pour les joueurs curieux de savoir qui se cachent derrière ces excellents jeux. Donkey Kong Country Returns HD sortira demain en exclusivité sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 44,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

