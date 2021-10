Nintendo Switch Online : quid du 50 Hz ou du 60 Hz pour les jeux N64 du Pass d'extension ? Nintendo répond

Pour des raisons techniques et logistiques, la fréquence du réseau électrique n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis au Japon. Et comme le framerate des télévisions de l'époque analogique était basé sur cette valeur, les jeux vidéo d'antan étaient jouables à 25 images par seconde en Europe (PAL/SECAM) contre jusqu'à 30 images par seconde outre-Atlantique et sur l'Archipel (NTSC). En dehors de notre continent, le rendu était donc plus fluide et surtout plus rapide, ce qui fait que tous les joueurs n'ont pas eu les mêmes expériences de jeu, visuellement et côté audio.

La problématique n'est plus d'actualité pour les nouveaux titres, mais ressurgit pour les anciennes productions portées sur du matériel moderne. Qu'en sera-t-il pour les jeux Nintendo 64 proposés avec l'abonnement Nintendo Switch Online + Pass d'Extension à partir de la fin du mois ? Le constructeur vient de lever le secret :

Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu.

L'intégralité des productions N64 seront donc proposées en 60 Hz, un rendu que peu connaissent en Europe. Mais pour certaines expériences, la version PAL sera également disponible, avec une traduction et à priori du 25 fps seulement : cela sous-entend surtout que les autres jeux ne seront pas disponibles en français. Le sort réservé aux jeux Mega Drive n'a lui pas encore été scellé.

La formule Nintendo Switch Online + Pass d'Extension est toujours prévue pour octobre, à une date et un prix inconnus. La nouvellement sortie Nintendo Switch (modèle OLED) est elle sinon disponible à partir de 319,99 € à la Fnac.

