Nintendo Switch Online : le Japon aura droit à la manette Mega Drive à 6 boutons, Nintendo s'explique

Lors de son Nintendo Direct, le constructeur japonais a notamment annoncé l'arrivée des jeux N64 et Mega Drive pour les abonnés au Nintendo Switch Online, à condition d'acheter un Pack additionnel. Les abonnés pourront également retrouver sur la boutique des manettes de ces plateformes.

En Amérique du Nord, comme en Europe, les joueurs auront donc la possibilité de craquer pour la manette Mega Drive (Genesis outre-Atlantique) à trois boutons, mais SEGA avait pour rappel sorti à l'époque une manette à six boutons, bien plus pratique sur un tas de jeux. Eh bien, les Japonais pourront acheter cette manette améliorée sur la boutique de Nintendo, mais ce sont les seuls, le constructeur s'explique via Polygon :

Différentes régions prennent des décisions différentes en fonction de divers facteurs. Pour les États-Unis et le Canada, une réplique de la manette SEGA Genesis d'origine est le modèle disponible. C'était de loin le contrôleur SEGA Genesis le plus utilisé et le plus connu dans ces régions.

Certes, le constructeur avait attendu de longues années avant de proposer cette manette à six boutons sur le territoire nord-américain, et elle améliorait grandement l'expérience de nombreux jeux. Mais après tout ce temps, proposer ce modèle à tous les joueurs n'aurait pas été du luxe. Nintendo n'a pour rappel pas encore donné de prix pour le Pack additionnel, qui sera à acheter en supplément du Nintendo Switch Online, qui coûte lui 19,99 € par an pour jouer en ligne et à des titres NES et SNES.