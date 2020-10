Nintendo Treehouse Live : une diffusion avec du gameplay d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et Pikmin 3 Deluxe à suivre ce mercredi à 19h00

Au-delà de ses fameux Direct, Nintendo a pris la parole différemment en cette année délicate, notamment avec un format dérivé de ses fameuses présentations de l'E3, les Nintendo Treehouse Live. Si nous utilisons le pluriel, c'est bien parce que la diffusion de juillet dédiée à Paper Mario: The Origami King (et l'annonce oubliable de Bakugan: Champions or Vestroia...) ne sera bientôt plus la seule de 2020.

En effet, la branche nord-américaine vient d'annoncer qu'un live se tiendra pas plus tard que demain, le mercredi 7 octobre à 19h00, pour nous présenter deux de ses jeux attendus d'ici la fin de l'année. Le premier ne soulèvera sans doute pas les foules, puisqu'il s'agit de Pikmin 3 Deluxe, qui n'est après tout qu'un portage amélioré d'un jeu Wii U, mais le deuxième est lui bien plus excitant. Oui, nous aurons un nouvel aperçu du gameplay d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau dès demain ! Espérons que les autres Prodiges seront à l'œuvre cette fois, des détails et un nouveau stage étant promis. Vous pourrez suivre le tout depuis la vidéo ci-dessous.

Si Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau vous fait de l'œil, il est attendu le 20 novembre sur Switch, vendu 45,49 € sur Amazon. Pikmin 3 Deluxe paraîtra quant à lui le 30 octobre, disponible en précommande à 49,99 € à la Fnac.