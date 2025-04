Nintendo Treehouse Live : tout le monde pourra découvrir en détail le gameplay des jeux de la Switch 2

Ce mercredi 2 avril 2025 sera le grand jour pour tous les joueurs qui attendent d'en savoir plus au sujet de la Switch 2. Après la révélation officielle de son design en janvier dernier, c'est avec un long Nintendo Direct dédié que le monde entier va pouvoir en apprendre plus au sujet du hardware, des détails sur sa commercialisation (sauf surprise) et évidemment découvrir les premiers jeux qui lui seront dédiés, dont le nouveau Mario Kart qui avait été teasé. Dès le 4 avril à Paris et New York, certains joueurs sélectionnés vont même pouvoir poser leurs mains dessus. Si vous ne faites pas partie des chanceux, il y aura tout de même de quoi en voir plus sans bouger de chez vous.

La branche nord-américaine de Nintendo a en effet prévu la diffusion sur deux jours de son programme Treehouse Live. Chaque jour à 16h00 le jeudi 3 et vendredi 4 avril, plusieurs jeux vont donc être présentés en direct afin d'introduire leur gameplay. Selon l'application Nintendo Today!, le live de la première journée durera 4 heures et celui de la deuxième 3 heures, il y aura donc de quoi faire (via Wario64).

Nous ajouterons le ou les flux vidéo de ces présentations à cet article lorsqu'ils seront disponibles.

La Switch modèle OLED est elle toujours vendue 310,49 € sur Amazon.