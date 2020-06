No More Heroes 3 : du gameplay montré pour la première fois... mais Suda51 le cache !

Il est vrai que cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles de No More Heroes 3. Sa dernière apparition publique remonte à une impressionnante bande-annonce aux Game Awards 2019 de décembre dernier. C'est avec une grande surprise que nous avons donc pu découvrir les toutes premières images de gameplay du jeu en ouverture de la New Game+ Expo cet après-midi.

Il y a cependant un petit détail : Suda51, son emblématique créateur, masque l'écran pendant toute la séquence ! La démarche est volontaire, et sert bien évidemment à titiller la communauté en attendant d'en montrer plus, mais cela veut au moins dire qu'il existe déjà des séquences de jeu jouables et prêtes à être montrées au grand public.

Nous ne voyons ainsi jamais vraiment le personnage de Travis Touchdown en action, mais pouvons apprécier l'ATH, les décors et quelques-uns des ennemis extraterrestres que nous devrons affronter. C'est déjà ça, non ? No More Heroes 3 est officiellement attendu pour 2020 en exclusivité sur Switch, mais le COVID-19 a peut-être changé les plans de Grasshopper Manufacture depuis l'année passée.

