NVIDIA : deux extraction shooters et un jeu Warhammer free-to-play compatibles avec le DLSS

NVIDIA nous rappelle que cette semaine, de nouveaux jeux intègrent le DLSS, sa technologie permettant d'améliorer le framerate tout en conservant une bonne qualité d'image. Le constructeur avait déjà annoncé que Hunt: Showdown 1896 et Level Zero: Extraction bénéficieront du DLSS, mais un autre titre s'invite à la fête.

Eh oui, Warhammer 40,000: Speed Freeks est lui aussi jouable avec le DLSS Super Resolution. Le jeu de course et de combat free-to-play a été lancé la semaine dernière en Early Access, il nous plonge au 41e siècle aux côtés d'Orks s'affrontant sur des buggys, motos, tanks et camions de guerre. Concernant les deux extraction shooters, NVIDIA rajoute :

De plus, commencez la semaine avec Level Zero: Extraction et terminez-la avec le lancement de Hunt: Showdown 1896 le 15 août. Ces jeux de tir sont tous axés sur l'extraction de butin et la lutte contre le mal dans différents contextes sombres. Level Zero: Extraction vous permettra d'améliorer vos performances avec DLSS 3, tandis que Hunt: Showdown 1896 bénéficiera du DLSS Super Resolution pour accélérer votre performance à chaque match.

Vous pouvez retrouver des cartes graphiques GeForce RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.