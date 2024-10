NVIDIA DLSS : un jeu d'horreur basé sur des films et deux autres titres désormais compatibles

NVIDIA fait une nouvelle fois le point sur les jeux vidéo désormais compatibles avec le DLSS, sa technologie améliorant le framerate tout en conservant une bonne qualité d'image grâce à l'IA embarquée dans les GeForce RTX. Cette semaine, ce sont trois titres qui bénéficient du DLSS, dont un survival-horror basé sur une franchise de films.

A Quiet Place: The Road Ahead sera jouable dès son lancement avec le DLSS 3 et le DLAA, mais MechWarrior 5: Clans et Forgive Me Father 2 bénéficie également des technologies de NVIDIA, voici tout ce qu'il faut savoir :

MechWarrior 5: Clans : disponible le 17 octobre, les joueurs prendront place dans le cockpit en tant que pilote fraîchement diplômé du programme de cadets Smoke Jaguar dans ce nouveau titre palpitant de Piranha Games, propulsé par l'Unreal Engine 5. Premier jeu MechWarrior basé sur un clan depuis trois décennies, il offre une riche trame narrative et des combats dynamiques. Les joueurs pourront personnaliser leurs mechs grâce au MechLab, avec un support amélioré pour NVIDIA Reflex et DLSS 3, incluant DLSS Super Resolution et DLSS Frame Generation.

: disponible le 17 octobre, les joueurs prendront place dans le cockpit en tant que pilote fraîchement diplômé du programme de cadets Smoke Jaguar dans ce nouveau titre palpitant de Piranha Games, propulsé par l'Unreal Engine 5. Premier jeu MechWarrior basé sur un clan depuis trois décennies, il offre une riche trame narrative et des combats dynamiques. Les joueurs pourront personnaliser leurs mechs grâce au MechLab, avec un support amélioré pour NVIDIA Reflex et DLSS 3, incluant DLSS Super Resolution et DLSS Frame Generation. A Quiet Place: The Road Ahead : plongez dans les horreurs de la survie dans cette aventure solo inspirée de la célèbre franchise cinématographique. Prévu également pour une sortie le 17 octobre, le jeu offre un support dès le premier jour pour DLSS 3 et DLAA, offrant aux joueurs équipés de cartes GeForce RTX la meilleure qualité visuelle possible tout en naviguant dans un paysage apocalyptique.

: plongez dans les horreurs de la survie dans cette aventure solo inspirée de la célèbre franchise cinématographique. Prévu également pour une sortie le 17 octobre, le jeu offre un support dès le premier jour pour DLSS 3 et DLAA, offrant aux joueurs équipés de cartes GeForce RTX la meilleure qualité visuelle possible tout en naviguant dans un paysage apocalyptique. Forgive Me Father 2 : entrez dans un monde d'horreur lovecraftienne dans ce jeu de tir à la première personne rempli d'action. Avec sa récente mise à jour, le jeu prend désormais en charge DLSS 3, incluant DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation ainsi que DLAA, garantissant une expérience palpitante alors qu'il quitte l'accès anticipé le 24 octobre. Les joueurs peuvent dès maintenant plonger dans ce monde maléfique ou attendre la sortie complète.

En plus de cela, NVIDIA célèbre la sortie de Final Fantasy XVI sur PC en s'associant avec TAGMods pour réaliser un ordinateur custom inspiré de l'Eikon Ifrit. Un PC équipé d'une RTX 4080, d'un watercooling teinté de rouge et estimé à 10 000 dollars australiens (environ 6 100 €) qui sera à gagner... en Australie uniquement.

Vous pouvez acheter des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 40 sur Amazon, Cdiscount et Fnac.