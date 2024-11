NVIDIA : bundle avec un gros jeu, lancement officiel de l'Application, driver et jeux DLSS

NVIDIA fait aujourd'hui le point sur son actualité, avec plusieurs annonces. Le constructeur de cartes graphiques lance un nouveau pilote GeForce Game Ready, accompagnant les futures sorties de Microsoft Flight Simulator 2024 et S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, mais également les lancements de Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age : The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered et Red Dead Redemption.

Le driver est à télécharger sur le site officiel de NVIDIA ou via l'Application NVIDIA, qui vient d'être lancée aujourd'hui en version finale. L'App avait été publiée en début d'année, dans une version bêta, elle est désormais complète et remplace GeForce Experience. Grâce à elle, les joueurs sur PC peuvent retrouver au même endroit les fonctionnalités de GeForce Experience et RTX Experience, ainsi qu'un centre de contrôle GPU. Elle permet également de régler les paramètres graphiques des jeux et de surveiller les performances de l'ordinateur, avec une interface deux fois plus rapide que GeForce Experience, selon NVIDIA.

NVIDIA dévoile également un bundle Indiana Jones et le Cercle Ancien GeForce RTX Série 40. Comme son nom à rallonge le montre, il s'agit d'une offre très intéressante :

Jusqu'au 29 décembre, vous pouvez obtenir l'édition numérique Premium d'Indiana Jones et le Cercle Ancien (d'une valeur de 99,99 €) à l'achat d'une carte graphique GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER ou 4070 de bureau ou graphique, ou un ordinateur portable avec un GPU GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable, RTX 4080 pour ordinateur portable, GPU pour ordinateur portable RTX 4070. En prime, l'édition numérique premium permet l’early access à Indiana Jones et le Cercle Ancien le 6 décembre, trois jours avant la date de sortie officielle du 9 décembre. (Vous pouvez acheter des GeForce RTX Série 40 sur Amazon, Cdiscount, Fnac et LDLC)

Enfin, le constructeur fait le point sur les jeux qui prennent en charge ses technologies DLSS, Reflex et des effets avancés de ray tracing :

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl : la combinaison unique de jeu de tir à la première personne, de simulation immersive et d'horreur est de retour le 20 novembre dans la toute nouvelle version de GSC Game World de la série légendaire. Incarnez un Stalker solitaire et explorez un monde ouvert photoréaliste, dans une zone radioactive de 64 km², avec une variété d'environnements qui révèlent une atmosphère post-apocalyptique sous différents angles. Les joueurs de la série GeForce RTX 40 peuvent activer DLSS 3 avec Frame Generation et Super Resolution dès le premier jour, accélérant ainsi les performances pour la meilleure expérience possible, et vous pouvez activer NVIDIA Reflex pour rendre votre expérience plus réactive et plus agréable. Le tout nouveau pilote GeForce Game Ready offre également une prise en charge du jeu dès le premier jour. (Lire aussi : BON PLAN S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, les éditions PC à prix cassés avec notre code de réduction !) Microsoft Flight Simulator 2024 : Le prochain volet de la franchise Microsoft Flight Simulator est le simulateur de vol grand public le plus ambitieux jamais entrepris, et il sortira le 19 novembre. Ce tout nouveau simulateur est conçu pour tirer parti des dernières technologies en matière de simulation, de cloud, d'apprentissage automatique, de graphisme et de jeu pour aller au-delà de la simple utilisation de l'avion. Et avec la puissance supplémentaire de la prise en charge dès le premier jour de NVIDIA DLSS 3 avec génération d'images et Super Resolution, DLAA, ombres ray-traced et NVIDIA Reflex, Microsoft Flight Simulator 2024 permettra aux simmers de poursuivre leur rêve de carrière dans l'aviation. N'oubliez pas de télécharger notre nouveau pilote Game Ready avec une assistance dès le premier jour. (Lire aussi : BON PLAN sur Microsoft Flight Simulator 2024 : une belle réduction sur les différentes éditions pour prendre son envol) Farming Simulator 25 : Giants Software vous invite à rejoindre la vie enrichissante à la ferme, dès aujourd'hui. Faites pousser des cultures, vous occupez des animaux, pratiquez la foresterie et gérez un empire d'entreprises commerciales avec des magasins de ferme, des productions et des projets de construction. Les joueurs GeForce RTX peuvent accélérer les performances à l'aide de la super résolution DLSS ou maximiser la qualité d'image avec DLAA. (Lire aussi : BON PLAN : Farming Simulator 25 disponible à petit prix avec notre code promo) Mortal Rite : Mortal Rite de Round Toast Studios est un système de combat au corps à corps rapide et basé sur l'action qui récompense la stratégie plutôt que d’appuyer sur tous les boutons. Choisissez parmi une variété de personnages à incarner, chacun avec sa propre histoire, son style de combat et ses capacités. Jouez en solo ou en coopération multijoueur dès le début du jeu, avec un groupe maximum de 5 personnes, et affrontez vos amis dans le refuge pour obtenir des récompenses supplémentaires. La semaine dernière, Mortal Rite est entré en accès anticipé avec une prise en charge dès le premier jour de DLSS Super Resolution, permettant aux joueurs de GeForce RTX d'accélérer les fréquences d'images. Cela signifie que vous pouvez y jouer dès aujourd'hui !