NVIDIA : le dernier jeu d'Ubisoft et d'autres titres jouables avec le DLSS

Régulièrement, NVIDIA fait le point sur les jeux désormais compatible avec le DLSS, sa technologie qui permet d'améliorer le framerate tout en conservant une bonne qualité d'image grâce à l'intelligence artificielle embarquée dans ses cartes graphiques GeForce RTX. Un gros jeu d'Ubisoft est notamment jouable avec le DLSS 3.5.

Sans plus attendre, voici les derniers titres compatibles avec le DLSS, présentés par NVIDIA :

Spectre Divide, un jeu de tir tactique en 3v3, est lancé aujourd'hui avec DLSS Super Resolution. Grâce au système Dualité, les joueurs peuvent échanger à tout moment entre leur second corps, appelé un Spectre. La Dualité ouvre de nombreuses options stratégiques, vous permettant d'attaquer sous différents angles pour surpasser l'équipe ennemie ou vous offrant une seconde chance si vous perdez votre première vie. Et quelle que soit votre approche, la prise en charge du DLSS Super Resolution dès le premier jour vous donnera l'avantage nécessaire pour gagner. Avec cela, un GPU GeForce RTX série 40 et un moniteur esport G-SYNC, vous serez inarrêtable.

Mais si se déplacer dans deux corps vous semble trop banal, essayez Supermoves de Makea Games, qui intègre DLSS 3 avec génération d'images. Ce jeu de parkour compétitif permet aux joueurs de s'élancer à travers les cieux en vue à la première ou troisième personne. Glissez sur des rails, traversez des fils aériens, courez sur les murs, escaladez et réalisez des saltos arrière et avant épiques sur des trampolines. Peu importe votre méthode de déplacement préférée, vous pouvez affronter d'autres joueurs dans Bomb Tag, atteindre la ligne d'arrivée avant la Marée Montante ou affronter jusqu'à 40 joueurs dans Royale.

Et dans un jeu encore plus hors du commun, vous pouvez monter sur le hoverboard sentient et blagueur de Gori, l'un des derniers prototypes d'animaux synthétiques qui a été exfiltré de Cool-Toyz Inc avant la destruction. Gori: Cuddly Carnage est maintenant disponible avec une démo que vous pouvez essayer avant d'acheter. Massacrez l'armée Adorable avec des combos létaux en maîtrisant des armes explosives et des combos dévastateurs. Dans le jeu complet, vous pouvez améliorer les graphismes avec des reflets et ombres en ray tracing, et accélérer les performances avec DLSS Super Resolution, vous offrant l'expérience ultime sur les GPU GeForce RTX.

Enfin, si vous voulez explorer la galaxie comme jamais auparavant, Star Wars Outlaws est maintenant disponible. Vous pouvez découvrir des lieux emblématiques de Star Wars avec du ray tracing, améliorés par les graphismes IA de NVIDIA DLSS 3.5, en utilisant la puissance des GeForce RTX série 40 pour offrir une expérience PC inégalée. Et prenez l'avantage dans des combats spatiaux palpitants contre l'Empire grâce à NVIDIA Reflex et sa réactivité inégalée.