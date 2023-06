NVIDIA DLSS 3 : un nouveau plug-in rajouté à l'Unreal Engine 5.2

NVIDIA continue encore et toujours de caser sa technologie DLSS 3 un peu partout, dans les jeux vidéo mais également dans les moteurs de développement. Aujourd'hui, le constructeur introduit d'ailleurs le plug-in DLSS 3 pour la version 5.2 de l'Unreal Engine d'Epic Games, qui est pour rappel gratuit.

Grâce au plug-in Frame Generation pour l'Unreal Engine 5.2, les développeurs peuvent désormais profiter de la technologie DLSS 3 dans leurs créations afin d'améliorer les performances via l'intelligence artificielle. NVIDIA partage un article son blog pour les développeurs, afin de bien accompagner ces derniers avec le nouveau plug-in.

Par ailleurs, NVIDIA rappelle que Warhaven est actuellement jouable via une démo, il est compatible avec le DLSS 2, de même que Land of the Vikings, Trepang2 et Forever Skies, tandis que Need for Speed Unbound: Volume 3 profite du DLSS 3. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le jeu de course à 49,99 € (- 29 %) sur Amazon.