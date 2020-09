Oddworld: New 'n' Tasty, et voici la date de sortie sur Nintendo Switch

Microids avait promis une belle année 2020 pour Abe sur Nintendo Switch, en annonçant amener trois épisodes de la saga Oddworld sur la plateforme. Oddworld: Stranger's Wrath HD et Oddworld : L'Odyssée de Munch ont déjà eu ce privilège, il ne manquait plus qu'Oddworld: New 'n' Tasty pour compléter le trio. L'éditeur avait déjà confirmé une parution en octobre en numérique ou avec une édition limitée physique.

Le jour de lancement précis vient enfin d'être lâché : la date de sortie de Oddworld: New 'n' Tasty sur Switch, ce sera pour le 27 octobre 2020.

New 'n' Tasty servira aux joueurs des ingrédients de jeu frais, comme des visuels et de l'audio améliorés et cultivés biologiquement, un gameplay plus profond, rempli d'actions épicées et nourri aux plantes, ainsi qu'une succulente histoire, que les fans risquent de dévorer ! Et s'ils ne le font pas, les Glukkons s'en chargeront !

L'histoire commence avec notre héros, Abe, travaillant à l'entretien chez RuptureFarms. Une nuit, il entend les plans de son patron, Molluck le Glukkon, bien décidé à transformer Abe et ses compagnons Mudokons en savoureuses friandises, seule solution pour sauver son empire défaillant ! Dans ce titre co-édité par Microids, les joueurs devront aider Abe, engagé dans un voyage épique, alors qu'il tente d'échapper à son destin et de sauver ses compagnons esclaves au sein de Rupture Farms. Peut-être deviendra-t-il plus grand encore qu'il ne l'imaginait et sera, pour ce monde noir et oppressif, un catalyseur de changement...