Oddworld: New 'n' Tasty, trailer, images, édition limitée et mois de sortie pour le portage Switch

Microids nous l'avait promis : en 2020, il éditera trois jeux Oddworld différents sur Switch. En toute logique, après Oddworld: Stranger's Wrath HD alors déjà confirmé, c'est Oddworld : L'Odyssée de Munch qui l'a suivi. Vient désormais le tour de Oddworld: New 'n' Tasty, qui va désormais clore la trilogie.

Ce portage Switch sera basé sur la version parue en 2014 sur PS4 et amenée sur d'autres consoles depuis, avec un gameplay, des graphismes et une partie audio améliorés par rapport à l'original. Il sera disponible en octobre, en physique comme en numérique, avec en prime une édition limitée comprenant un boîtier avec un effet lenticulaire, des stickers et un porte-clés.

L'histoire commence avec notre héros, Abe, travaillant à l'entretien chez RuptureFarms. Une nuit, il entend les plans de son patron, Molluck le Glukkon, bien décidé à transformer Abe et ses compagnons Mudokons en savoureuses friandises, seule solution pour sauver son empire défaillant ! Dans ce titre co-édité par Microids, les joueurs devront aider Abe, engagé dans un voyage épique, alors qu'il tente d'échapper à son destin et de sauver ses compagnons esclaves au sein de Rupture Farms. Peut-être deviendra-t-il plus grand encore qu'il ne l'imaginait et sera, pour ce monde noir et oppressif, un catalyseur de changement... Abe changera-t-il son destin, ainsi que celui de milliers de ses compagnons Mudokons ? Serez-vous capable de le soutenir dans la première aventure de son voyage épique ? ...Ou, bien finira-t-il sur le menu ?!

Une bande-annonce est visible ci-dessus, et des images en page suivante. En attendant des précisions sur la date de sortie, les deux premiers épisodes sur Switch sont disponibles sur Amazon, respectivement à 29,99 et 39,99 €.