One Piece: Pirate Warriors 4, une courte vidéo promotionnelle pour l'arc Enies Lobby

Comme tous les dimanches au Japon, un nouvel épisode de One Piece a été diffusé, et c'est en toute logique que Bandai Namco a choisi ce moment pour diffuser un nouveau spot TV pour One Piece: Pirate Warriors 4, dédié à l'arc Enies Lobby.

À l'instar de ce qui avait été fait pour Alabasta le mois dernier, cette ancienne aventure de l'équipage du Chapeau de Paille est donc mise en avant en 15 secondes chrono avec des passages clés parlant évidemment aux fans. Luffy face à Rob Lucci, Robin en pleurs, Zoro utilisant pour la toute première fois Ashura face à Kaku et Sanji sa Diable Jambe contre Jabura, Usopp et le Vogue Merry, les éléments clés du passage de la bande sur l'île judiciaire du Gouvernement Mondial sont bien là.

En toute logique, Marineford devrait prochainement subir le même sort, cet arc faisant partie des six histoires intégrées au jeu d'Omega Force. Pour rappel, One Piece: Pirate Warriors 4 verra le jour le 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

