One Piece: Pirate Warriors 4, X Drake déchaîne ses pouvoirs de dinosaure dans sa bande-annonce de gameplay

Pour faire suite à son lancement en mars dernier, One Piece: Pirate Warriors 4 a déjà eu droit à trois personnages jouables supplémentaires payants au sein d'un Character Pass, lui-même divisé en trois Character Pack. Le Whole Cake Island Pack a ainsi ajouté Cracker, Smoothie et Judge durant l'été, et la suite se fera avec Killer et X Drake. C'est ce dernier qui est d'ailleurs à l'honneur d'une bande-annonce de gameplay, comme nous en avons l'habitude pour chaque nouvel arrivant.

Pour ne pas changer, le site officiel du jeu nous donne une petite description du personnage, qui pourra évidemment se changer en sa forme animale de Zoan, mais visiblement pas celle semi-humaine qui est rapidement apparue dans l'œuvre.

X Drake X Drake le « Pavillon rouge » est le capitaine des pirates de Drake. Ancien membre de la Marine, il est depuis devenu pirate. Avec la puissance du Ryu Ryu no Mi, un Fruit du Démon rare de type Zoan, il peut se transformer en allosaure. Type d'action : Vitesse Drake est un combattant à deux armes avec une force et une vitesse en parts égales. Il peut se transformer en allosaure et éliminer tous les ennemis de la zone !

Il fera donc partie d'un pack « Pire Génération » avec Killer et un troisième personnage qui devrait être Urouge. One Piece: Pirate Warriors 4 est vendu 39,99 € sur PS4 du côté d'Amazon Lily, lui qui est également disponible sur Xbox One, Switch et PC.

