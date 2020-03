One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Katakuri, Capone et la fratrie Vinsmoke en vidéos, un étonnant trailer façon shojo diffusé

Nous ne sommes plus qu'à une semaine du lancement de One Piece: Pirate Warriors 4, alors forcément, les vidéos se multiplient sur la Toile pour en faire la promotion. Ces derniers jours, nous avons donc pu admirer les techniques ultimes des 43 personnages jouables du roster et une bande-annonce pour la version Switch, mais aussi un spot TV dédié à l'arc Wano Kuni. Comme chaque vendredi, la branche japonaise de Bandai Namco partage de son côté des vidéos de gameplay détaillant plus longuement les capacités du casting, et après deux semaines se focalisant un individu, respectivement Cavendish et Bartolomeo, un petit coup d'accélérateur est donné pour présenter six individus liés à l'arc Whole Cake Island.

Nous retrouvons en premier lieu Katakuri et ses techniques de mochi bien badass dignes de son rang dans l'équipage familial. Vient ensuite Capone Bege, allié à Big Mom avant de se retourner contre elle, qui comptera énormément sur son équipage pour lancer ses assauts assez statiques. Enfin, nous avons les frères et la sœur de Sanji, les membres de la Germa 66, que vous pouvez retrouver en action en page suivante. Autant le dire, leur style de jeu aérien couplé aux éléments que sont le feu, la foudre ou le vent, ainsi que le poison pour Reiju, promettent énormément de fun manette en mains. Pour ne pas changer, les descriptions de tout ce beau monde ont été données sur le site officiel :

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition 94,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 94,99€. Charlotte Katakuri L'un des trois Sweet Commanders des Big Mom Pirates et le deuxième fils de la famille Charlotte. Son pouvoir est celui du Mochi Mochi no Mi. Type d'action : Vitesse Katakuri exerce le pouvoir du Mochi Mochi no Mi. Sa capacité à manipuler librement le mochi fait de lui un combattant polyvalent avec une variété d'attaques. Il peut également utiliser le Haki de l'observation pour voir dans le futur et parfois éviter les attaques ennemies. Capone Bege Le parrain des pirates Firetank, alias Capone « Gang » Bege. Il rejoint les Big Mom Pirates et obtient le titre de Tour. Son fruit du démon, le Shiro Shiro no Mi, lui permet de transformer son corps en château. Bien qu'il soit impitoyable avec ses ennemis, il prend soin de ses amis et ne renverra jamais un subordonné qui lui témoignera de l'affection. Cela le rend populaire auprès de ses subalternes. Il a un fils avec l'une des filles de Big Mom. Type d'action : Technique Bege exerce le pouvoir du Shiro Shiro no Mi pour se transformer en Homme-Château. En utilisant son attaque de charge, Bege peut appeler ses subordonnés de l'intérieur de son corps de château pour attaquer l'ennemi. Il est mieux utilisé pour rassembler un grand nombre de subordonnés afin de bombarder l'ennemi.

Enfin, pour rester dans le thème Whole Cake Island, une étonnante bande-annonce a été diffusée cette semaine, toujours sur la chaîne japonaise. La mangaka Yōko Maki a créé quelques illustrations pour cette vidéo façon shōjo où nous retrouvons Luffy et plusieurs héroïnes féminines dans ce qui est présenté comme le lycée privé Whole Cake. Ce dernier utilise le kabe don, une technique de drague bien connue ici revisitée avec ses pouvoirs, sur une jeune fille qui n'est autre que Big Mom. Évidemment, la réalité reprend vite le dessus...

One Piece: Pirate Warriors 4 est attendu le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.