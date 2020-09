One Piece: Pirate Warriors 4, Urouge gonfle les muscles dans sa bande-annonce de gameplay

Les choses s'accélèrent pour les DLC de One Piece: Pirate Warriors 4. En effet, après la diffusion ces deux dernières semaines des bandes-annonces de gameplay de X Drake et Killer, nous avons eu la confirmation qu'Urouge les rejoindra dans le Character Pack 2, de sortie pas plus tard que vendredi prochain. Des visuels ont donc été partagés dans la foulée et sa vidéo nous le montrant en action avec son gros gourdin a été mise en ligne ce matin.

Pour ne pas changer, voici ce qu'en dit le site officiel du jeu :

Urouge Urouge est un habitant des îles céleste qui commande l'équipage des Moines Dépravés. En tant que grand homme qui se bat avec un Kanabō surdimensionné, il est connu sous le nom de Moine fou, bien que sa personnalité ne soit pas aussi pieuse que son nom le suggère. Comme Luffy, il fait partie des onze Supernovas. Sa plus grande réalisation : vaincre l'un des quatre Sweet Commanders des pirates de Big Mom. Type d'action : Puissance Urouge est connu pour ses coups de poing dynamiques et ses attaques à effet de zone avec des armes gargantuesques. Il peut changer de forme pour devenir encore plus grand, gagnant une force faisant jeu égal avec un géant ! De plus, toute attaque qui lui est infligée sous sa forme géante augmentera temporairement sa puissance d'attaque !

Le pack de la Pire Génération sera disponible le 24 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC, également inclus dans le Character Pass qui accueillir par la suite trois autres personnages jouables, dont les noms ont potentiellement été dataminés.

Vous pouvez acheter One Piece: Pirate Warriors 4 au prix de 39,99 € sur Amazon pour la console de Sony.