One Piece: World Seeker, tout roule pour Law dans l'émotionnelle bande-annonce de lancement de The Unfinished Map, le 3e et dernier DLC

Depuis sa sortie en début d'année, One Piece: World Seeker a vu son contenu s'enrichir de deux extensions payantes, The Void Mirror Prototype en juillet puis Where Justice Lies en septembre, qui permettaient respectivement de prendre le contrôle de Zoro Roronoa et Sabo.

La troisième campagne additionnelle est elle centrée sur Trafalgar Law, devenant lui aussi jouable à cette occasion et s'intitule The Unfinished Map. Nous avions déjà eu l'occasion d'apprécier quelques images partagées par Bandai Namco ainsi qu'un scan du Weekly Shonen Jump, et c'est désormais sa bande-annonce de lancement qui est diffusée. Oui, l'éditeur a attendu le dernier moment pour dévoiler que ce DLC sortira pas plus tard que demain, vendredi 20 décembre, sur PS4, Xbox One et PC. Law et un garçon du nom de Roule vont ainsi partir à l'aventure et croiser bien des ennemis sur leur route, pour une histoire qui promet d'être émouvante et riche en action.

Vous pourrez vous procurer The Unfinished Map au prix de 9,99 € ou alors opter pour l'Episode Pass à 29,99 € si ce n'est pas déjà fait. En bonus, Luffy pourra voyager dans le monde ouvert du jeu sur le dos de Karoo, le fameux Super Colvert ami de Vivi !