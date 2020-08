Outriders : le Devastator présenté en détail

Square Enix et People Can Fly ont comme prévu diffusé la troisième Transmission d'Outriders ce soir. Une présentation à retrouver dans son intégralité ici, les studios ont notamment dévoilé le Technomage dans une séquence de gameplay explosive, mais l'équipe s'est également attardée sur le Devastator.

Le Devastator est donc un tank adapté aux combats au corps-à-corps, capable d'utiliser des pouvoirs liés à la terre et à la gravité, pour se défendre et faire de gros dégâts aux ennemis. Ses capacités augmentent le saignement des adversaires, qui perdent alors petit à petit de la vie, et lorsque le Devastator élimine un ennemi proche de lui, il regagne des points de vie. Oui, c'est un peu comme le Pyromancien, qui gagnait du bouclier, mais le Devastator récupère quant à lui de la santé et de l'armure, ce qui n'est pas exactement pareil. Un pouvoir passif et défensif qui peut être amélioré et personnalisé dans l'arbre de compétence afin de transformer le Devastator en vraie machine de guerre inarrêtable tant qu'il tue des ennemis. Du côté des pouvoirs offensifs, cette classe en a huit au total, comme toutes les autres, les studios se sont ici attardés sur quatre capacités, à commencer par Gravity Leap, permettant au Devastator de sauter dans les airs, puis se s'abattre sur un ennemi afin d'infliger des dégâts de zone, et même interrompre les attaques des boss. Reflect Bullets porte quant à lui bien son nom, il génère un bouclier arrêtant toutes les balles tirées vers le Devastator, protégeant ainsi les alliés placés derrière lui, et il même possible de renvoyer ces balles vers les ennemis pour leur infliger des dégâts. Impale ne fait pas plus dans la finesse, le Devastator fait sortir de la terre un gros pieu afin d'empaler les ennemis et ainsi les tuer, ou infliger de lourds dégâts aux boss. Une capacité qui peut même toucher plusieurs adversaires lorsqu'elle est améliorée. Enfin, Endless Mass fait apparaître un monolithe noir qui attire les ennemis proches, particulièrement efficace pour réaliser des combos, que ce soir avec le Gravity Leap ou les capacités des autres personnages.

Les développeurs en ont aussi profité pour présenter quelques combos et surtout mettre en avant l'arbre de compétence du Devastator, pour transformer le personnage en tank immortel, en machine à tuer au corps-à-corps ou en classe capable d'infliger des dégâts sur la durée. Bien évidemment, l'équipement lié au Devastator peut également influer sur ses statistiques passives, pour personnaliser encore plus son personnage.

Pour rappel, Outriders est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, une version Stadia sortira en 2021, et vous pouvez précommander l'Édition Deluxe à 54,99 € sur Amazon.fr.

