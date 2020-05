Outriders : le Trickster présenté en détail

Ce soir, Square Enix et People Can Fly ont diffusé la première Transmission d'Outriders, le début d'un rendez-vous mensuel qui présentera petit à petit et en détail le nouveau jeu de rôle et de tir des créateurs de Painkiller et Bulletstorm. Lors de cette Transmission, les développeurs se sont longuement attardés sur le Trickster, l'une des quatre classes jouables d'Outriders.

Le studio a ainsi présenté en détail ce personnage, capable de ralentir le temps donc, mais pas seulement. Spécialisé dans les affrontements au corps à corps, le personnage est en fait un assassin, capable de se glisser rapidement près de l'ennemi pour l'éliminer, puis de s'enfuir au loin tout aussi vite. Comme pour toutes les classes, l'arbre de compétences du Trickster est bien rempli, les joueurs pourront choisir les pouvoirs en fonction de leur style de jeu, préférant donc l'assassinat ou le contrôle des ennemis. Très puissant avec ses attaques de mêlées, le Trickster peut même faire de gros dégâts en courant vers l'ennemi, mais ses capacités de soin lui permettent également de foncer dans le tas tout en évitant de perdre des points de vie trop vite, grâce à la « vampirisation » des PV des adversaires.

Les pouvoirs principaux du Trickster se dévoileront au fil du jeu, il y en a huit au total à débloquer en montant des niveaux. Une première capacité permet de trancher les ennemis tout en les paralysant (même si la plupart meurent sur le coup). Une seconde permet d'avoir un boost de santé et de créer un clone temporel pour y revenir quelques secondes après. Une troisième ralentie tous les ennemis et les balles dans une zone spécifique et ainsi se sortir de situations difficiles. Une quatrième permet de se téléporter aux côtés d'un ennemi, de le ralentir et de gagner des PV pendant quelques secondes, idéal pour faire de gros dégâts au contact. Les développeurs rappellent que les joueurs peuvent sélectionner jusqu'à trois pouvoirs en même temps, et grâce au cooldown réduit, les combats n'en sont que plus impressionnants. Pour les autres capacités du Trickster, il faudra patienter avant de les découvrir, mais cette présentation met déjà bien en avant les nombreuses possibilités de gameplay d'Outriders.

People Can Fly s'est également penché sur l'arbre de compétence du Trickster, qui influe sur ses statistiques et débloque même quelques capacités passives, tout cela sera à débloquer en montant des niveaux. Le Trickster dispose de trois grandes branches de capacités, basées sur le mouvement, les dégâts et la perturbation. À la fin de chaque branche, le joueur débloquera des bonus majeurs, mais il faudra être patient pour y arriver. Par ailleurs, l'équipement utilisé par le joueur peut disposer de pouvoirs passifs, influant sur les capacités du Trickster ou les cooldowns.

Outriders n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Le jeu peut déjà être précommandé à la Fnac contre 59,99 € ou chez Micromania contre 69,99 €.

