Overwatch 2 : le Héros Venture dévoilé avec un gros changement dans le Passe de Combat pour la Saison 10

Overwatch 2 accueillera prochainement la Saison 10, Blizzard profitera évidemment de l'évènement pour introduire des nouveautés, dont un Héros inédit. Le studio présente aujourd'hui Venture, 40e personnage du FPS compétitif free-to-play, qui sera un Héros de type Dégâts.

Mais surtout, Blizzard annonce que les Héros bloqués derrière le Passe de combat, c'est désormais terminé ! Jusqu'ici, il fallait acheter le Passe payant ou grimper de nombreux niveaux pour obtenir un nouveau Héros, mettant de côté les joueurs occasionnels qui n'avaient pas le temps pour cela. C'est désormais de l'histoire ancienne, le nouveau Héros Venture sera accessible par tous les joueurs dès son arrivée avec la Saison 10. Blizzard nous explique tout cela, en faisant également le point sur les autres nouveautés :

Héros

Dès la saison 10, vous déverrouillerez immédiatement tous les nouveaux héros lors de leur sortie. Tous les héros et héroïnes existants seront également déverrouillés. Cela signifie que vous n’aurez plus besoin de déverrouiller les personnages dans le passe de combat afin de les jouer dans tous les modes de jeu.

Celles et ceux qui arrivent sur le jeu pour la première fois devront tout de même terminer le parcours destiné à l’introduction pour les nouveaux comptes afin de déverrouiller les héros et héroïnes tout en apprenant à jouer. Une fois que les personnages originaux d’Overwatch auront été déverrouillés, tous ceux d’Overwatch 2 seront également rendus disponibles.

À la BlizzCon de l’année dernière, nous vous avions donné un aperçu de notre 40e personnage, Venture, montrant ses mécaniques souterraines uniques et son esprit audacieux et aventurier. Nous sommes ravis de vous annoncer que tout le monde pourra jouer Venture directement quand iel rejoindra officiellement Overwatch 2 lors de la saison 10.

Modifications des skins mythiques

Nous voulons vous donner plus de contrôle quant à la manière de gagner des skins mythiques. Dès la saison 10, nous vous proposerons des changements dans la façon de gagner, d’améliorer et de déverrouiller les modèles mythiques dans une boutique dédiée.

La boutique mythique vous permettra de progresser vers l’obtention des modèles mythiques passés et présents en même temps que vous compléterez le passe de combat premium. Vous pourrez décider jusqu’où vous souhaitez améliorer votre modèle mythique. Par exemple, si vous ne souhaitez pas déverrouiller toutes les couleurs ou variations d’un modèle, vous pouvez utiliser votre progression sur d’autres modèles mythiques.

Vous y retrouverez également les anciens skins mythiques pour vous donner une chance d’obtenir ceux qui vous ont tapé dans l’œil. Le modèle mythique de la saison en cours sera disponible deux saisons après sa sortie. Cela signifie que les modèles mythiques des saisons 1 à 7 seront disponibles dès la saison 10.

Nous vous donnerons plus d’informations sur la boutique mythique et les modifications supplémentaires apportées au passe de combat premium lorsque nous nous rapprocherons de la saison 10.

Défis et pièces

Dès la saison 10, vous gagnerez des pièces sur les pistes gratuite et premium du passe de combat, pour les rendre plus faciles à gagner et vous donner une source de devise plus constante. Nous augmentons également le nombre de pièces à obtenir gratuitement par saison de 540 à 600.

Les défis hebdomadaires seront plus flexibles pour aller de pair avec votre style de jeu et vous conféreront désormais de l’EXP de passe de combat.

Renouveler le jeu en permanence

Au-delà des personnages et de la personnalisation, nous continuons à chercher des manières pour garder l’essence du gameplay d’Overwatch 2 au goût du jour. En saison 9, nous avons proposé de grosses modifications pour les parties compétitives et les mécaniques de jeu importantes. Notre vision sur le long terme est de faire vivre le jeu en introduisant constamment de nouveaux systèmes ou en mettant les plus anciens à jour, en renversant la méta, en réinitialisant les rangs et en proposant de nouvelles récompenses. Nous ajustons encore la fréquence de ces changements et nous sommes à l’écoute de vos retours.

Nous avons vraiment envie de faire d’Overwatch 2 un jeu aussi juste, amusant et compétitif que possible.

De nouvelles cartes à explorer

Nous sommes ravis de partager avec vous nos plans pour la sortie et la mise à jour des cartes.

Clash, le nouveau mode inédit que nous vous avions présenté à la BlizzCon 2023, fera ses premiers pas dans le jeu cette année avec ses deux premières cartes. Préparez-vous pour de l’action continue lors du test à durée limitée du mode Clash sur la nouvelle carte, Hanoka, au début de la saison 10. Nous avons hâte de lire vos retours.

En saison 11, vous découvrirez Runasapi, la carte Avancée inédite installée dans un paysage péruvien époustouflant et vous ferez vos premiers pas dans le monde d’Illari et des guerriers et guerrières inti. Nous apportons également des modifications à certaines cartes existantes. En saison 11, vous pourrez combattre sur une carte Colosseo retravaillée.

Nous avons bien reçu vos retours sur Dorado, Circuit Royal, La Havane et Numbani. Nous sommes à l’œuvre pour apporter des changements significatifs sur ces cartes, alors n’hésitez pas à nous indiquer quelles autres cartes méritent notre attention.