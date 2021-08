Overwatch : le personnage de Jesse McCree va changer de nom

Jesse McCree est un personnage très apprécié des joueurs d'Overwatch, le cowboy est un Héros central du jeu de Blizzard, et son nom vient d'ailleurs d'un lead level designer de World of Warcraft également appelé Jesse McCree... et qui a récemment été renvoyé. Officiellement, aucune raison n'a été donnée à son départ, mais entre les récentes affaires de harcèlements sexuels, d'ambiance sexiste et de salaires inégaux, vous avez l'embarras du choix.

Mais voilà, vis-à-vis des victimes, il est compliqué de laisser tel quel Jesse McCree, le cowboy, dans Overwatch ou sa suite. C'est pourquoi Blizzard vient d'annoncer qu'il va prochainement changer le nom du personnage dans son jeu de tir multijoueur. Le studio explique que ce nom ne reflète plus les valeurs d'inclusion, d'égalité et d'espoir qu'il veut véhiculer avec Overwatch, mais ce changement de nom ne va pas se faire à la va-vite. En septembre prochain devait arriver un nouvel arc narratif avec une nouvelle histoire et du contenu in-game, mettant notamment en scène Jesse McCree. Mais compte tenu des récents évènements, l'histoire est repoussée à la fin de l'année afin d'inclure ces changements, elle sera remplacée par une nouvelle carte (sans doute Malevento, qui vient de débarquer ce soir sur le PTR). Par ailleurs, Blizzard s'engage à ne plus nommer de personnages en se basant sur des employés à l'avenir, et sera particulièrement vigilant aux liens de ses jeux avec la réalité.

Le studio conclut en expliquant qu'il veut faire d'Overwatch un endroit différent du monde réel, et meilleur, ce changement de nom n'est qu'une première étape. Dites donc adieu à Jesse McCree, même si le cowboy va rester, son nom sera prochainement différent.