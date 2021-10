Overwatch : le Terrifiant Halloween 2021 lancé en vidéo, découvrez les nouvelles skins

Comme prévu, le Terrifiant Halloween fait son retour dans Overwatch. Pendant trois semaines, les joueurs peuvent retrouver les modes La Vengeance du Dr Schakalstein et Vengeance sans fin afin de débloquer un maximum de Coffres pour obtenir des éléments cosmétiques.

Tout au long de l'évènement, les joueurs peuvent donc avoir des objets inédits, mais également les skins, tags, emotes, célébration et entrées en scène des précédentes éditions afin de parfaire leur collection. Les missions défi sont là pour rajouter un peu de piquant et varier les plaisirs, et surtout, les joueurs doivent chaque semaine jouer 9, 18 et 27 parties afin d'obtenir une icône, un tag et une skin. C'est Genji squelette qui ouvre le bal, suivront ensuite Zarya einherjar et Chopper clown.

Du côté des nouveautés à obtenir dans les Coffres, nous avons sans surprise Reinhardt Draugr, mais aussi Bastion Cercueil, Brigitte Chasseur de vampire, Lucio Satyr et Echo Vampire, des skins Légendaires à admirer sur la seconde page avec les nouvelles emotes pour Moira, Sigma et Baptiste.

Le Terrifiant Halloween 2021 est disponible dès maintenant dans Overwatch, et ce jusqu'au 2 novembre prochain. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.