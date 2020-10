Overwatch : le Terrifiant Halloween 2020 lancé, découvrez les nouvelles skins en images et vidéo

Comme prévu, Overwatch s'est mis à jour ce soir pour accueillir l'évènement du Terrifiant Halloween 2020. Le Dr Schakalstein et son armée de zomniaques sont de retour pour venir hanter les joueurs au château d'Adlersbrunn, avec évidemment des modes de jeux en Arcade et un tas d'éléments cosmétiques à débloquer dans les Coffres.

Les modes La Vengeance du Dr Schakalstein et Vengeance sans fin sont donc de nouveau jouables, et pour faire face aux zomniaques, il est désormais possible d'incarner Ashe et Baptiste en plus des autres héros des années précédentes. Tout au long de l'évènement, des défis seront également à réaliser, il suffit de gagner des parties chaque semaine pour obtenir une icône de joueur, un tag et une skin Épique, à savoir Sombra fantasma, Brigitte pierre et Écho poupée de chiffon. Par ailleurs, chaque semaine, deux nouveaux défis avec des règles différentes seront jouables en Arcade.

L'évènement Le Terrifiant Halloween 2020 est disponible jusqu'au 3 novembre 2020 dans Overwatch, le jeu est jouable sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, à 34,9 € sur Amazon.fr. Sur la page suivante, vous pouvez retrouver des images des nouvelles skins, emotes et entrées en scène.