Palworld : un jeu d'aventure en monde ouvert avec des créatures mignonnes et des gunfights dévoilé en vidéo

Vous savez ce qu'il manque à la franchise Pokémon ? Des gros gunfights. C'est du moins ce qu'a dû se dire Pocketpair avant de développer Palworld, un jeu d'aventure et d'action multijoueur en monde ouvert avec d'adorables créatures, mais également des monstres un peu plus impressionnants.

La première bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus, fait brièvement penser à la franchise Pokémon, mais rajoutez à cela des créatures exploitées pour manufacturer des fusils d'assaut, des gunfights, de la construction, de la chasse, la possibilité de pêcher avec des monstres électriques ou de se servir d'eux pour se protéger des balles, sans oublier la destruction de tours au bazooka, et vous avez là Palworld, un titre pour le moins atypique.

Pocketair avait pour rappel déjà développé Craftopia, un jeu avec des monstres, mais aussi de la construction et de l'automatisation, Palworld semble ici plus varié et il est attendu en 2022 sur PC via Steam. Pour un jeu plus classique et moins violent, vous pouvez vous tourner vers Pokémon Épée à 45,51 € sur Amazon.