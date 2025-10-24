Paranormal Activity : Threshold, le jeu d'horreur dévoile son gameplay

L'année dernière, l'éditeur DeadXP dévoilait un teaser pour un jeu vidéo basé sur la franchise de films Paranormal Activity. Sous-titré Found Footage, le titre est développé par DarkStone Digital, surtout connu pour le terrifiant The Mortuary Assistant. Le jeu refait enfin parler de lui avec un nouveau nom : Paranormal Activity : Threshold.

Du gameplay et des infos pour Paranormal Activity : Threshold





Voici une présentation de Paranormal Activity : Threshold :

Daniel et Jessica Stewart ont décidé de rénover leur première maison, vieille et délabrée. Ils commencent à consigner les péripéties de leurs travaux, mais le couple découvre bientôt que leur nouvelle demeure cache bien plus que de l'amiante et des fils électriques défectueux. En creusant plus profondément dans la mystérieuse demeure, leur excitation se transforme en inquiétude lorsqu'ils découvrent d'étranges marques et objets cachés dans les murs. Plus ils y passent de temps, plus il devient évident qu'ils ne sont pas les seuls occupants de la maison. S'enfonçant de plus en plus dans les influences d'une présence obscure, Daniel et Jessica ne sont pas préparés aux événements terrifiants qui s'ensuivent. Jouez dans plusieurs chronologies

Chassez et communiquez avec des entités

Accomplissez des rituels démoniaques pour changer votre destin

Découvrez plusieurs fins et approfondissez l'histoire

Le moteur paranormal rend chaque partie unique Utilisez vos talents d'enquêteur pour révéler les secrets de leur maison, communiquer avec des entités démoniaques et percer le voile.

Quand sortira Paranormal Activity : Threshold ?





Paranormal Activity : Threshold n'a pas encore de date de sortie précise. Le jeu d'horreur sortira en 2026 sur de multiples plateformes, notamment sur PC via Steam. Vous pouvez retrouver Paranormal Activity d'Oren Peli à 9,99 € chez Leclerc.