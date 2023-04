PICO G3 : le nouveau casque 3DoF B2B de Bytedance vient d'être annoncé !

Un nouvel arrivant sur le marché de la réalité virtuelle a été dévoilé lors du salon Laval Virtual, son nom : PICO G3. ByteDance compte bien couper l'herbe sous le pied de Meta en proposant son casque low cost à destination des entreprises. Mais possède-t-il les moyens de ses ambitions ?

Rappelez-vous, Meta, dans sa roadmap (lire article), avait déjà prévu de commercialiser en 2024 une sorte de Meta Quest Light (nom de code Ventura), et ce afin de rendre la VR abordable et accessible à tous. Si ledit casque est prévu pour une sortie en 2024, PICO a réagi très rapidement en dégainant une proposition qui pourrait bien lui faire mal, surtout quand nous connaissons le poids de PICO sur la sphère professionnelle.

Résumé des spécificités



Dans les grandes lignes (voir en page 2 pour plus de détails), le PICO G3 se démarque par l'adoption d'une technologie 3DOF, oui, comme l'Oculus Go sorti en 2019. À titre comparatif, depuis l'Oculus Quest, nous sommes passés à une technologie 6DOF, permettant un suivi du corps et non pas uniquement de la tête. Pourquoi cette marche arrière ? Dans un premier temps, pour des raisons de coûts et, dans un second, pour répondre à des besoins professionnels qui, en majorité, ne requièrent pas de suivre les mouvements du corps.



Niveau puissance, le PICO G3 sera équipé de la même puce que le Meta Quest 2 (Snapdragon XR2), il comportera 128 Go de stockage, 6 Go de RAM ainsi qu'une batterie de 5 300 mAh (Quickcharge 3.0). Niveau optique, sans surprise : des lentilles de Fresnel, une définition totale de 3664×1920 pixels, un IPD allant de 58 mm à 69 mm (réglable physiquement) et des applications pouvant se lancer de 72 Hz à 90 Hz.

PICO n'a pas rogné sur la définition qui reste dans les standards actuels, l'IPD quant à lui aurait pu être élargi, ne serait-ce que pour éviter l'effet de flou que subiront certaines personnes dont l'écart interpupillaire ne se situe pas entre lesdites valeurs de référence.



Un casque B2B VR Ready ?

PICO nous annonce un store professionnel (PICO Business Store) ainsi qu'une suite dédiée (mode kiosque, contrôle des casques, streaming simultané...). Niveau sécurité, le PICO G3 supporte tous les modèles de cryptages Android, ainsi, vos données seront sécurisées et un service en ligne dédié sera déployé spécifiquement pour le G3.

Les joueurs n'auront aucun intérêt à se le procurer, mais le PICO G3 peut intéresser les professionnels ayant besoin de grosses quantités de casques au regard de son prix conseillé de 399 euros. Entendez par là les administrations, les organismes de formation, les offices de tourisme et tous ceux qui ont besoin de proposer de l'immersion mais pas d'interactivités poussées.

