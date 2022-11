Black Friday PICO 4 : trois jeux offerts (valeur de 105 euros) pour l'achat du casque de réalité virtuelle

Le PICO 4 est un casque VR hybride lancé il y a peu par le constructeur chinois PICO. Il permet de jouer de façon autonome avec un catalogue de jeux qui grossit à vue d'œil, mais aussi avec les jeux en réalité virtuelle sur PC (SteamVR et Viveport par exemple). Nous avons d'ailleurs publié le test de ce concurrent au Meta Quest 2 ici et proposé plusieurs vidéos pour vous le montrer sur notre chaîne YouTube.

Pour le Black Friday, PICO ne baisse pas le prix du PICO 4, mais offre trois bons jeux à tous ceux qui l'achèteront entre le 24 et 28 novembre 2022. Dernière condition, il faudra activer le casque VR avant le 8 décembre 2022 pour pouvoir les récupérer. En clair, si vous l'achetez pour faire un cadeau de Noël, il faudra bien penser à l'installer avant de le remballer pour le poser sous le sapin. Sinon, les titres offerts sont Ruins Magus (34,99 €), After the Fall (39,99 €) et Les Mills BodyCombat (29,99 €), ce qui fait quand même un beau cadeau d'environ 105 euros.

Si l'offre vous intéresse, vous pouvez acheter le PICO 4 chez Amazon au prix de 429 € pour le modèle 128 Go et 499 € pour le 256 Go.