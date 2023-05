PLAION veut fusionner les labels Deep Silver, Prime Matter et Ravenscourt

Vous connaissez bien sûr Dead Island 2, ce jeu édité par Deep Silver, label de PLAION, anciennement Koch Media, aux côtés de Milestone, Vertigo, Ravenscourt et plus récemment Prime Matter, tout cela appartenant à Embracer Group... Oui, c'est parfois compliqué à suivre, et ça, PLAION le sait. Il vient donc d'annoncer sa volonté de fusionner plusieurs labels pour simplifier les choses.

C'est ce que rapporte GamesIndustry.biz, qui a mis la main sur un document interne grâce à ses sources. D'après lui, PLAION va ainsi abandonner les noms Deep Silver, Prime Matter et Ravenscourt pour les fusionner sous la même marque, celle de PLAION, afin de mieux s'y retrouver. Il n'y a visiblement pas de changements à venir pour Milestone et Vertigo, deux studios connus par les amateurs de jeux course et de réalité virtuelle.

L'objectif est donc de simplifier les choses, mais aussi de produire moins de jeux, avec une meilleure qualité. Du côté des employés, PLAION s'attend à ce que ce changement touche cinq à six postes seulement, parmi les 2 000 personnes qu'il embauche. Le changement ne devrait par ailleurs pas être immédiat, PLAION parle d'un processus pouvant s'étaler sur douze mois, et des jeux édités par Deep Silver, Prime Matter et Ravenscourt pourraient sortir dans les deux prochaines années.

Cela ne devrait pas changer grand-chose pour les joueurs, les franchises de jeux resteront les mêmes, mais le nom de Deep Silver est bien connu depuis des années dans le milieu, il faudra lui dire au revoir pour s'habituer à PLAION un peu plus souvent. Vous pouvez retrouver Dead Island 2 à 47,49 € sur Amazon.