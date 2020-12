Planet Zoo : le DLC Aquatique apporte de l’eau à son moulin

Planet Zoo ne cesse d’aménager de nouvelles ailes dans son parc au fil des DLC. La prochaine extension du parc sera un peu spéciale puisqu’elle est sur le thème de la mer. Ce sont plus de 170 nouvelles pièces qui seront à votre disposition pour créer un parc aquatique de rêve et ainsi permettre à la faune et flore de se développer différemment.

Le DLC Aquatique contient bien plus de choses, à commencer pour un tout nouveau scénario contre-la-montre. Dans celui-ci, vous devrez gérer un zoo bâti autour d’une rivière asséchée. Ce défi mettra les compétences des joueurs et notamment leurs capacités à s’occuper d’un espace assez restreint.

Mais vous vous en doutez, ce nouveau contenu est avant tout l’occasion de découvrir de nouveaux animaux. Cinq espèces aquatiques font leur entrée. La tortue diamant ouvre le bal, suivie de près par la loutre géante et le caïman nain de Cuvier. Le phoque gris et le manchot royal vous honoreront aussi de leur présence.

Le DLC Aquatique est prévu pour le 8 décembre prochain pour la somme de 9,99 €. À noter que Planet Zoo va déployer du contenu additionnel gratuit en parallèle. Frontier nous parle de nouveaux environnements, de mise à jour sur la qualité de jeu, mais aussi la possibilité d’éduquer vos clients aux arcanes de la communication animale. Le jeu vous amènera également aux Philippines où les rizières laisseront leur place à un zoo flambant neuf.

