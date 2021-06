Planet Zoo : Le pack Afrique vient d’être annoncé, plus que quelques jours avant de mettre la main dessus

Frontier vient tout juste d’annoncer la sixième extension de son simulateur de zoo. Après avoir arpenté l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-est et même l’Arctique, un tour par le berceau de l’humanité ne semblait pas de trop. Le Pack Afrique entend bien nous faire découvrir des paysages, mais aussi et surtout des animaux vraiment exotiques.

Vous pourrez ainsi découvrir le suricate sociable que vous aurez l’occasion d’observer dans sa maison-tunnel qu’il aura creusé au préalable avec ses congénères. Le renard fennec avec ses grandes oreilles fait aussi son apparition. Plus cocasse, le Pack Afrique introduit le manchot africain dans votre réserve. Votre nouveau résident révèlera tout son potentiel avec le nouvel objet appelé Disco Ball. Le rhinocéros blanc du sud est également de la partie, mais c’est avec le tout petit scarabée sacré que s’achève la liste des nouveaux arrivants.

Une fois n’est pas coutume, vous trouverez une sélection de plus de 180 éléments inspirés de l’Afrique pour décorer vos parcs. Entre les briques de boue, les carreaux de mosaïque les nouveaux feuillages et les grands palmiers verts il y a de quoi faire pour vous mettre aux couleurs du continent. Ce contenu additionnel contient en plus du reste un nouveau scénario chronométré vous mettant au cœur d’une oasis isolée. Il faudra agir vite pour transformer une attraction en difficulté en un environnement idéal pour les animaux et les visiteurs.

Le Pack Afrique sera disponible sur Steam dès le 22 juin prochain au prix de 9,99 €. Frontier publiera en parallèle une mise à jour qui apportera son lot de correctifs et d’améliorations. Cela comprend entre autres une amélioration des comportements, des caméras d’habitat, des points de vue ainsi qu’un scénario chronométré gratuit se déroulant au Guatemala.

