Planet Zoo : le parc animalier bientôt sur consoles avec du contenu exclusif

En 2019, Frontier Developments lançait sur Planet Zoo, un jeu de gestion de parc animalier disponible exclusivement sur PC. Mais, près de cinq ans après, le studio veut séduire de nouveaux joueurs et annonce aujourd'hui une Console Edition de Planet Zoo pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S qui précommanderont le jeu de gestion auront droit à trois animaux exclusifs dans leurs parcs, à savoir l'hippopotame pygmée, le dragon de komodo et la gazelle de Thomson. Planet Zoo: Console Edition sera décliné en version Deluxe avec 16 animaux additionnels et deux scénarios supplémentaires en Asie du Sud-Est, tandis qu'une édition Ultimate inclura en plus de cela un Season Pass avec 14 futurs DLC.

La date de sortie de Planet Zoo: Console Edition est fixée au 26 mars 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez également retrouver Planet Coaster: Console Edition à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.