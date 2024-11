PlayStation : 4 adorables figurines de mascottes dévoilées, mais...

Même si les mascottes liées à une console sont de l'histoire ancienne, certains personnages sont indissociables de certaines machines. C'est donc sans surprise que Youtooz dévoile quatre figurines mettant en scène des héros majeurs de l'univers PlayStation, les précommandes vont être lancées dans quelques jours, mais...

Astro Bot, Kratos, Ratchet et Clank et Sly Raccoon vont avoir droit à leur figurine en vinyle, de 10 à 13 cm de hauteur et coûtant 29,99 $ chacune. S'il est évidemment de voir les personnages d'ASTRO BOT, God of War Ragnarök et Ratchet & Clank: Rift Apart à l'honneur, l'apparition de Sly Cooper a de quoi ravir les fans, qui espèrent son retour en jeu vidéo depuis de longues années.

Malheureusement, si vous habitez en France, il vous sera impossible d'acheter ces adorables figurines. Youtooz explique qu'« en raison de restrictions de licence, la collection n'est expédiée qu'au Canada, au Mexique, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique ». Coup dur pour les fans dans l'Hexagone, en Belgique ou en Suisse...

Si vous aimez Astro Bot, vous pouvez quand même acheter la figurine Nendoroid à 64,42 € sur Amazon.