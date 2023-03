Postal 4: No Regerts, le FPS irrévérencieux annoncé et daté sur PlayStation

Running With Scissors a lancé en 2019 Postal 4: No Regerts, un jeu de tir en monde ouvert avec le Postal Dude. Le titre était alors disponible en Early Access sur PC, il est passé en version 1.0 en 2022 et les développeurs annoncent aujourd'hui un portage sur les consoles de salon de Sony.

La date de sortie de Postal 4: No Regerts est fixée au 21 mars 2023 sur PlayStation 4 et PS5, comme le dévoile la bande-annonce ci-dessus. La vidéo nous montre des extraits de gameplay, c'est évidemment un grand n'importe quoi avec un humour qui n'a pas évolué depuis les débuts de la franchise, le tout accompagné du titre No Forgiveness de Fall to Break.

Le contenu de Postal 4: No Regerts devrait être le même sur PS4 et PS5 que sur ordinateurs. En attendant la sortie du titre dans quelques jours, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.