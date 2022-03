Postal 4: No Regerts, la version 1.0 enfin datée en vidéo

C'est en octobre 2019 que Running With Scissors lançait en Early Access Postal 4: No Regerts, un jeu de tir déjanté et irrévérencieux en monde ouvert, dans la lignée de sa franchise. Le titre est depuis toujours en développement, mais les concepteurs donnent enfin des nouvelles concernant la version 1.0.

La date de sortie de Postal 4: No Regerts est fixée au 19 mai 2022, uniquement sur PC. Les joueurs pourront profiter de tout le contenu, dont la voix de Jon St. John (Duke Nukem) pour le Postal Dude. En plus de cela, les développeurs proposent cinq journées folles à vivre in-game, des améliorations graphiques, un système de contrôles peaufinés, de nouvelles stations de radios ou encore des rencontres aléatoires dans la ville. Par ailleurs, Postal 4: No Regerts aura droit à du contenu additionnel pendant encore plusieurs années après son lancement, avec des armes et des PNJ supplémentaires, du multijoueur coopératif ou encore d'autres améliorations visuelles et techniques.

Postal 4: No Regerts est déjà disponible en accès anticipé sur PC via Steam et GOG.com, qui le brade actuellement à 27,19 € (-20 %).