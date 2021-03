Genshin Impact : la version 1.4 Invitation des alizées présentée en détail et datée, marquant l'arrivée de Rosalia

La cadence ne ralentit pas du côté de Genshin Impact et MiHoYo a ainsi présenté ce samedi la version 1.4 baptisée Invitation des alizées, qui est d'ores et déjà datée au mercredi 17 mars sur PS4 (PS5 via la rétrocompatibilité), PC, iOS et Android. Après le Festival des lanternes, c'est le printemps qui va être fêté à Teyvat avec la Fête des alizées de Mondstadt. Pour y accéder, il faudra avoir atteint le niveau d'aventure 20 et avoir achevé la suite de quêtes Chanson du dragon et de la liberté.

Voici ce que nous réserve le nouvel évènement limité :

Certains prétendent que la Fête des alizées célèbre la libération de Mondstadt, qui eut lieu il y a 2 600 ans de cela. D'où qu'elle vienne, cette fête est devenue un moment pour exprimer son amour et profiter de toutes sortes d'activités de plein air pour les habitants de Mondstadt. L'Ordre de Favonius et la Guilde des aventuriers ont préparé une série de mini-jeux et de défis, qui n'attendent plus que les joueurs en solo ou accompagnés de leurs amis. Il y aura de nombreuses récompenses à gagner, dont des objets exclusifs, comme le Ballon souvenir de la Fête des alizées ou la Lyre de la brise, et enfin une nouvelle arme 4★, Ode aux alizées.

Concernant les mini-jeux, il y aura du tir à l'arc sur des cibles aériennes (Dans le mille), de la récupération des fleurs en planant dans les cieux (Chute florale) et jouer de la lyre en appuyant au bon moment sur les touches à l'écran (L'air du vent). La Lyre de la brise obtenue permettra ensuite de jouer des morceaux de notre composition. Le Jardin secret sera lui une sorte de donjon avec trois défis aléatoires à réaliser avant d'affronter un boss.

Du côté des bannières, Venti fera son retour ainsi que Tartaglia, et Rosalia pourra être recrutée, elle qui est apparue à la 1.2 avec les Monts Dosdragon. Il s'agira d'une lancière Cryo 4★ capable de se glisser derrière ses ennemis, de placer une attaque circulaire et d'infliger des dégâts de zone continus aux cibles à proximité. En plus de l'Ode aux alizées via l'évènement, deux autres arcs seront disponibles via une bannière, dont un 5★, ainsi qu'une épée et un grimoire.

Plus étonnant, c'est un système d'escapade qui va nous permettre de découvrir des histoires inédites à la manière d'un dating sim, avec des choix de dialogues et la possibilité de réessayer pour en découvrir tous les embranchements, chaque complétion débloquant une illustration avec le Voyageur et le PNJ en question. Il ne s'agira pas d'une activité temporaire et les quatre premiers personnages concernés seront donc Barbara, Noëlle, Chongyum et Bennett. Deux autres petits évènements vont aussi avoir lieu durant la 1.4, le premier mettant en scène un boss Hydro, Rhodeia, et de la capture de créatures aquatiques alors que nous devrons aider un Océanide du nom d'Endora, qui finira par nous rejoindre une fois terminé ! L'autre prendra la forme de combats en arène face à divers monstres.

Le scénario avancera également avec plus de détails sur l'Ordre de l'Abîme et la famille de notre personnage, un monstre inédit nommé l'Apôtre de l'Abîme se mettra sur notre route alors que nous poursuivons Dainsleif, le Gardien du rameau et nous découvrirons qui se cache derrière le premier Gardien des ruines à l'Antre de Stormterror.

Pour finir sur les nouveautés, des fonctionnalités inédites et optimisations du confort de jeu sont aussi prévues, comme pouvoir cumuler jusqu'à 5 Résines condensées au lieu de 3 dans l'inventaire ou bien baisser le Niveau de monde une fois par jour une fois le 5 atteint. Une section mettant en avant les thèmes collectés fera son apparition. Il sera aussi possible de cuisiner manuellement des plats même en ayant déjà débloqué leur fabrication automatique, tandis qu'une collaboration avec KFC en Chine aura lieu avec des recettes supplémentaires pour l'occasion. Enfin, l'écran de sélection de personnages permettra de quitter les Profondeurs spiralées entre deux étages et recommencer un défi y sera possible en plein affrontement.

Vous pouvez revoir ci-dessous la présentation, en anglais, de cette version 1.4 par les doubleurs anglophones d'Aether (le Voyageur, notre personnage), Paimon et Venti. Trois codes pour des Primo-gemmes et d'autres bonus y ont été partagés, à rentrer sur le site officiel ou directement en jeu en étant connecté à votre compte avant le 7 mars à 5h00.

KTNSCQWW922M - 100 Primo-gemmes, 10 minerais de renforcement mystiques

ET7ADQFF8KJR - 100 Primo-gemmes, 5 matériaux d'XP

PSNTC8FEQK4D - 100 Primo-gemmes, 50 000 Mora

Pour terminer, vous pouvez découvrir de nouveaux visuels en page 3 et des vidéos de Hu Tao, la sage directrice du Funérarium Wangsheng, en page 2, un personnage Pyro vraiment adorable en lien avec l'au-delà actuellement disponible. Sinon, l'OST de Genshin Impact est toujours en vente sur Amazon.