PlayStation 5 : la date de précommande et les prix des versions dorées dévoilés

Les porte-monnaie ne vont pas être contents... Truly Exquisite vient en effet de dévoiler les prix et la date de début des précommandes pour ses nouvelles PlayStation 5 dorées. Ce sera donc pour le jeudi 10 septembre et ce n'est pas un, mais bien trois modèles chics qui feront donc leur apparition : une PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray 24 carats pour 8 099 £, la version or rose 18 carats de la machine pour 8 199 £, et enfin la version platine pour 8 299 £. Les plateformes Digital Edition sont moins cher, mais d'à peine 100 £ d’écart...

Vous l’aurez donc compris, ces machines brillantes ne sont pas faites pour toutes les bourses. Notez également que ces dernières se limiteront à 250 exemplaires par modèle. Truly Exquisite en dit plus sur le sujet :

Ces pièces seront en édition limitée avec seulement 250 pièces fabriquées par modèle / finition. Le prix comprend 1 console PS5, 2 contrôleurs DualSense et 1 casque 3D Pulse. La PlayStation 5 sera présentée dans une boîte de luxe en bois avec livraison gratuite et assurance dans le monde entier.

Si vous avez donc l’argent et l’envie d’avoir une console next-gen qui reflète le soleil dans votre salon, cela se passe ici. La date de l'ouverture précommandes pour la PlayStation 5 standard va-t-elle suivre le mouvement ? Rien n’est impossible puisque selon des rumeurs, Sony Interactive Entertainment préparerait une grosse annonce cette semaine, mais cela semble peu probable sachant que la firme nippone est actuellement concentrée sur le PS VR. En revanche, les paris sont ouverts pour la semaine prochaine, sachant que la guerre des consoles a pris une nouvelle tournure après l’officialisation par Microsoft de la nouvelle Xbox Series S.

