PlayStation : des héros populaires se déclinent au travers d'une belle gamme de figurines The Shapes Collection

Si vous aimez les licences à succès des PlayStation Studios de ces dernières années et les produits dérivés, l'annonce effectuée ce mercredi au détour du PlayStation Blog devrait vous intéresser. En effet, Sony Interactive Entertainment s'est associé à Spin Master pour concevoir une gamme de figurines articulées baptisée The Shapes Collection. Non, aucun rapport avec le FPS de Bungie qui aime aussi les formes, car nous retrouvons ici Aloy avec son apparence d'Horizon Forbidden West ainsi que Varl, Kratos et Atreus de God of War Ragnarök, et Jin Sakai de Ghost of Tsushima.

Dans le lot, c'est Aloy qui a reçu le plus grand soin, mais le prix s'en ressent forcément. Bon, l'effet plastique se voit, de même que les articulations, ce qui ne plaira clairement pas à tout le monde. Vous pouvez les précommander via PlayStation Gear si vous êtes intéressé.

Figurine de luxe de 15 cm d'Aloy, Horizon Forbidden West - 56,40 € Figurine collector de luxe dotée de 42 points d’articulation et de 12 accessoires différents, notamment plusieurs visages et mains. Figurines de 15 cm de Kratos et Atreus (God of War Ragnarök), Varl (Horizon Forbidden West), Jin Sakai (Ghost of Tsushima) - 33,60 € Figurines collector de luxe dotées de 24 à 34 points d’articulation et de 2 à 4 accessoires (selon le personnage).

Davantage de visuels sont à retrouver en page suivante et vous trouverez ci-dessous des commentaires de développeurs des PlayStation Studios ayant aidé à la conception de ces figurines.

C'était un véritable plaisir de collaborer avec Spin Master sur les figurines d'Aloy et Varl. Elles s'inspirent des sculptures numériques que nous avons utilisées pour le jeu, et ça se voit vraiment dans le produit final. Nous voulions que les nombreux points d'articulation soient cohérents et que les détails structurels les plus fins soient visibles sur les figurines. Ce que nous avons préféré, c'est d'avoir pu proposer différentes expressions faciales pour Aloy. Avec les nombreux points d'articulation, cette figurine peut poser de différentes manières. De plus, la technique utilisée pour la coloration des visages nous a permis de garantir un niveau de ressemblance élevé, ce qui était primordial et renforce l'attrait suscité par ces figurines. – Arno Schmitz, Artiste personnage principal, Guerrilla Nous sommes ravis de proposer une nouvelle figurine de Jin que les fans pourront afficher pour protéger leur domicile. L'armure du Fantôme de Jin est ultra-détaillée. Le tissu qui la compose comporte des motifs complexes, et vous retrouverez également des plaques d'armure faisant partie intégrante du design de ce personnage. Outre son katana, il nous paraissait important que tous ses outils de Fantôme soient représentés pour capturer au mieux ses différentes techniques de combat. – Jason Connell, Directeur créatif, Sucker Punch

