PlayStation Plus japonais : les jeux offerts d'avril 2020 dévoilés

Chaque mois, nous nous penchons sur les productions disponibles via le PlayStation Plus japonais. De gros jeux en vue ? La même chose qu'en Occident ? Eh bien, oui. En effet, il est possible de récupérer, dès aujourd'hui, le sublime Uncharted 4: A Thief's End et le sympathique DiRT Rally 2.0. En outre, sachez que le tout traîne sur le PlayStation Store nippon jusqu'au 6 mai prochain.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! En effet, nos amis de l'Est peuvent aussi télécharger le terrible Monster Hunter: World et y jouer gratuitement jusqu'au 21 avril prochain, et mettre la main sur un petit jeu de réflexion, Slide N' Go. Pour finir, Rugby 20 baisse de prix pendant un temps, et différents DLC sont distribués gratuitement.

Vous savez tout !