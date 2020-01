PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2020

La diffusion d'informations pendant les fêtes est toujours un peu confuse, et le PlayStation Plus n'échappe pas à la règle. En effet, PlayStation DACH a d'ores et déjà mis en ligne la vidéo annonçant les jeux du mois de janvier dont vont pouvoir profiter les abonnés, et il y a de quoi se faire plaisir si vous ne les avez pas encore retournés dans tous les sens.

Dans un premier temps, nous retrouvons Uncharted: The Nathan Drake Collection, la compilation remastérisée des trois premiers épisodes de la célèbre licence de Naughty Dog. L'autre production est bien plus délirante, puisqu'il s'agit de Goat Simulator de Coffee Stain Studios, nous faisant incarner une chèvre.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2020

Titanfall 2 Jusqu'au 6 janvier 2020

Support : PS4

Monster Energy Supercross - The Official Videogame Jusqu'au 6 janvier 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2020



Uncharted: The Nathan Drake Collection À partir du 6 janvier 2020

Support : PS4

Goat Simulator

À partir du 6 janvier 2020

Support : PS4